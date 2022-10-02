Кудашов о 4:3 с «Северсталью»: «Качели начались с самого начала. Хорошо, что они качались в нашу сторону»

прокомментировал победу в матче против (4:3).

– Качели, которые начались с самого начала, но хорошо, что они качались в нашу сторону. Самое главное – взяли два очка, зрителям понравилось, идем дальше. Завтра у нас следующая игра. Эту мы уже забыли, готовимся к «Куньлуню».

– У бывших игроков особый настрой на бывшие команды – сегодня на игру Кодолу не поставили. Вы не верите в это?

– Нет, не верю. Иногда это учитываешь, но вот сейчас так надо было. Есть нюансы, поэтому приняли такое решение.

– Можно сказать, что сегодня не совсем обязательные шайбы залетали в те и другие ворота?

– Это хоккей, без этого не бывает. Если взять гол Джиошвили, с одной стороны, это необязательный гол, а с другой – как посмотреть. Мы просим нападающих делать то, что он сделал. Так же, как и гол соперника в ближний угол.

Каждый тренер просит идти на ворота, добивать шайбу. Это хоккей, здесь есть разные голы.

– Завтра у «Динамо» снова матч, будут ли в этой связи ротации?

– На данный момент у нас один защитник и двое нападающих в обойме, которые могут выйти на лед. Так как Тринеев сейчас в Санкт-Петербурге играет, у нас как раз остаются Буруянов и Кодола. Не будем целую горсть из молодежки привозить, этим же практически составом пойдем дальше.

– Когда вернется Лилья?

– Мы берем его в поездку.

– Защитник, который в обойме, это Малышев?

– Да.

– Будете ли менять вратаря?

– Посмотрим.

– Вы видели последний матч с ЦСКА?

– Часть видел. Часть буду сейчас и завтра утром пересматривать.

– Вас не смущает, что «Куньлунь» три шайбы забил?

– «Куньлунь» – плохая команда или плохие игроки там? Вы должны понять, что там хороший коллектив. Возможно, не все получается из-за предсезонки. Но у них хороший тренер, который работал в сборной Италии. Мы знаем, как она играла, и «Куньлунь» действует приблизительно в таком же рисунке.

Хорошие исполнители, которые хорошо играют в большинстве. Вообще, в атаке команда здорово смотрится, опытные игроки, которые подобраны из разных лиг. Я могу вам и дальше перечислять без конца, – сказал главный тренер .