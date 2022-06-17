«Северсталь» обменяла второго бомбардира Кодолу в московское «Динамо» на Петунина. Александр набрал 39 очков в сезоне за череповчан год назад

«Северсталь» и московское совершили обмен хоккеистами.

Нападающий Владислав Кодола стал игроком бело-голубых, а в обратном направлении последовал форвард , ранее уже игравший за череповецкий клуб.

В прошедшем сезоне Кодола занял второе место в списке бомбардиров , набрав 24 (12+12) очка в 47 матчах регулярного чемпионата .

На счету Петунина 15 (4+11) баллов в 48 играх прошлого чемпионата.

Нападающий играл за череповчан в сезоне-2020/21, набрав тогда 39 (18+21) очков за результативность в 59 матчах.