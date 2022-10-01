Разин о 3:5 с «Локомотивом» после 3:1: «Взять и отдать такую игру. Втроем по 2 минуты тяжело, вратарь весь в мыле»

высказался о поражении от (3:5).

– Тяжело комментировать: все было в наших руках, взять и отдать такую игру. Втроем по две минуты играть – конечно тяжело. Вратарь весь в мыле.

Такие поражения тяжело психологически переносятся, но жизнь продолжается. Хочется «Локомотив» поздравить с победой, им было нужнее.

Видно было, что ребята выложились за тренера, который отсутствует.

– Из-за чего упустили инициативу?

– При счете 3:1 мы не забили, вратарь соперника вытащил из пустых ворот. Тут же мы сами себе на ровном месте привезли, шайбу не вывели. В третьем периоде получили два глупых удаления при счете 3:3.

Потом у нас были моменты, человек три раза бросал в пустые ворота, – сказал главный тренер череповецкого клуба.