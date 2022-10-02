Николай Валуев: «Жаль спортсменов, на которых давят политики. Посмотрим, что для шведских игроков важнее: деньги в России или призывы МИД»

Николай Валуев поделился мнением о заявлении МИД Швеции.

Министерство рекомендовало хоккеистам не ехать в Россию. При этом шведский МИД пока не призывал игроков покинуть страну.

«Вот теперь-то мы и посмотрим, что для шведских хоккеистов важнее: деньги в России или призывы их МИД. Сейчас все станет ясно.

Хотя мне искренне жаль спортсменов, на которых давят политики», – заявил депутат Госдумы РФ.

На данный момент в КХЛ играют шесть шведских хоккеистов: Юхан Маттссон («Автомобилист»), Адам Рейдеборн и Фредрик Клаэссон (оба – ЦСКА), Якоб Лилья («Динамо»), Робин Пресс («Северсталь») и Адам Альмквист («Трактор»).