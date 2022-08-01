Лилья о контракте с «Динамо»: «Подписал в начале февраля и потом ясно дал понять, что хочу его расторгнуть. У меня нет денег на выкуп»

Нападающий Якоб Лилья прокомментировал заключение контракта с сроком на 2 года.

«Я подписал документ в начале февраля и потом ясно дал понять, что хочу его расторгнуть. Был шанс, что все получится. Я вел переговоры со швейцарским клубом, который попытался меня выкупить. Также сделать это пробовали и .

Я сам не мог этого сделать, у меня нет таких финансовых возможностей. Требовалось попросту больше денег, чем у меня есть.

Я общался только со своими агентами, с клубом – нет. Какое-то время были разговоры, что подключится шведская федерация, но дальше этого дело не пошло. В каком-то интервью потом было сказано, что заниматься такими вопросами должны агенты и сами игроки.

Я надеялся, что все разрешится. Мы четко сказали, что хотим уйти, но как есть – так есть. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Лилья в интервью Expressen.

Последние 2 сезона швед провел в «Барысе». За 117 матчей он набрал 66 (39+27) очков при показателе полезности «-3».