Никита Щитов: «Игра «Ак Барса» удовольствия не приносит. Звездные хоккеисты не показывают себя во всей красе»

Теги Ак Барс Никита Щитов Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Хоккей

Никита Щитов признался, что ему не приносит удовольствие игра «Ак Барса».

– Мне пока игра «Ак Барса» удовольствия не приносит. Судя по всему, в Казани находятся на этапе построения команды. Видна скованность у лидеров, они не показывают яркий хоккей, который могли демонстрировать в предыдущие годы.

Перед началом сезона на «Ак Барс» рассчитывали как на лидера чемпионата как на одного из главных претендентов на Кубок Гагарина, но хоккея такого уровня команда не показывает.

В последнем матче «Автомобилист» играл намного ярче, интереснее и креативнее в атаке. Главный тренер команды из Екатеринбурга Николай Заварухин – мой земляк и очень хороший в прошлом центральный нападающий, который много играл в большинстве, знал много комбинаций. Поэтому он привил команде интересный хоккей, и «Автомобилист» полностью переиграл «Ак Барс».

– Как вам игра Александра Радулова за «Ак Барс»?

– Пока звездные хоккеисты «Ак Барса» не показывают себя во всей красе. Да, Радулов – один из лучших бомбардиров команды, но до отъезда в НХЛ, играя за ЦСКА, он показывал более яркий хоккей, чем сейчас.

Возможно, ему еще нужно время на адаптацию. Посмотрим, насколько он будет прибавлять и сможет ли вернуться на прежний уровень.

– Есть мнение, что Олег Знарок не может привить атакующий хоккей такой звездной команде.

– А чем этот состав отличается от СКА, с которым Знарок выигрывал Кубок Гагарина? Каждую свою команду он смог привести к чемпионству.

Знарок – опытный тренер и, думаю, у него все получится. Сейчас идет построение коллектива. Шипачев, Кагарлицкий, Радулов пока не могут найти «химию», на них соперники настраиваются с запредельной мотивацией.

Но у этих хоккеистов такой большой опыт, что они обязаны справляться с давлением и показывать более интересный хоккей. Возможно, им еще нужно время. Прошло только немногим больше десяти матчей. Посмотрим, что будет дальше, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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