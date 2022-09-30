Никита Щитов: «Игра «Ак Барса» удовольствия не приносит. Звездные хоккеисты не показывают себя во всей красе»

признался, что ему не приносит удовольствие игра .

– Мне пока игра «Ак Барса» удовольствия не приносит. Судя по всему, в Казани находятся на этапе построения команды. Видна скованность у лидеров, они не показывают яркий хоккей, который могли демонстрировать в предыдущие годы.

Перед началом сезона на «Ак Барс» рассчитывали как на лидера чемпионата как на одного из главных претендентов на Кубок Гагарина, но хоккея такого уровня команда не показывает.

В последнем матче «Автомобилист» играл намного ярче, интереснее и креативнее в атаке. Главный тренер команды из Екатеринбурга Николай Заварухин – мой земляк и очень хороший в прошлом центральный нападающий, который много играл в большинстве, знал много комбинаций. Поэтому он привил команде интересный хоккей, и «Автомобилист» полностью переиграл «Ак Барс».

– Как вам игра за «Ак Барс»?

– Пока звездные хоккеисты «Ак Барса» не показывают себя во всей красе. Да, Радулов – один из лучших бомбардиров команды, но до отъезда в НХЛ, играя за ЦСКА, он показывал более яркий хоккей, чем сейчас.

Возможно, ему еще нужно время на адаптацию. Посмотрим, насколько он будет прибавлять и сможет ли вернуться на прежний уровень.

– Есть мнение, что не может привить атакующий хоккей такой звездной команде.

– А чем этот состав отличается от СКА, с которым Знарок выигрывал Кубок Гагарина? Каждую свою команду он смог привести к чемпионству.

Знарок – опытный тренер и, думаю, у него все получится. Сейчас идет построение коллектива. Шипачев, Кагарлицкий, Радулов пока не могут найти «химию», на них соперники настраиваются с запредельной мотивацией.

Но у этих хоккеистов такой большой опыт, что они обязаны справляться с давлением и показывать более интересный хоккей. Возможно, им еще нужно время. Прошло только немногим больше десяти матчей. Посмотрим, что будет дальше, – сказал бывший защитник клубов .