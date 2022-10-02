Тренин включен в состав «Нэшвилла» на матчи в Европе. Аскаров и Афанасьев отправлены в АХЛ

Яков Тренин вошел в состав на матчи в Европе.

Клуб объявил состав на матчи . В число 27 игроков попал российский форвард .

Еще два россиянина – вратарь и форвард Егор Афанасьев – отправлены в «Милуоки» (фарм-клуб «хищников» в ).

3 октября «Предаторс» проведут выставочный матч в Швейцарии против «Берна».

7 и 8 октября команда дважды сыграет с «Сан-Хосе» в Праге в рамках регулярного чемпионата .

Ранее сообщалось, что вопрос участия российских игроков в матчах лиги в Чехии урегулирован.