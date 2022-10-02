Тренин включен в состав «Нэшвилла» на матчи в Европе. Аскаров и Афанасьев отправлены в АХЛ

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Яков Тренин NHL Global Series Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Хоккей

Яков Тренин вошел в состав «Нэшвилла» на матчи в Европе. 

Клуб объявил состав на матчи NHL Global Series. В число 27 игроков попал российский форвард Яков Тренин

Еще два россиянина – вратарь Ярослав Аскаров и форвард Егор Афанасьев – отправлены в «Милуоки» (фарм-клуб «хищников» в АХЛ). 

3 октября «Предаторс» проведут выставочный матч в Швейцарии против «Берна». 

7 и 8 октября команда дважды сыграет с «Сан-Хосе» в Праге в рамках регулярного чемпионата НХЛ

Ранее сообщалось, что вопрос участия российских игроков в матчах лиги в Чехии урегулирован

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