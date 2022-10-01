Епанчинцев о матче с «Ак Барсом»: «Был шанс взять еще одно очко, но исполнительское мастерство соперника оказалось выше»

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Вадим Епанчинцев подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

− Думаю, зрителям матч понравился. С нашей стороны было совсем иное движение, нежели в предыдущих играх. Четвертый матч на выезде, хотели завершить эту поездку на положительной ноте, вернуться с хорошим настроением домой. Думаю, в какой-то мере у нас это получилось.

Был шанс взять еще одно очко, но исполнительское мастерство соперника оказалось выше.

− По такой игре можно сказать, что «Амур» сегодня потерял очко?

− Всегда обидно проигрывать, даже в овертайме, взяв очко. Я доволен командой, настроем. Тем, как они реагировали на мастеровитого соперника. Хорошая игра в неравных составах, меньшинстве. Где-то не дотерпели, совершили позиционные ошибки в атаке. Тем не менее, думаю, можно занести эту игру в актив.

− Ли и Йордан не играли. Когда их ждать?

− У них микротравмы, ждем.

− Почему у «Амура» неудачно складываются первые периоды?

− Анализируем, постоянно делаем на этом акцент, работаем. К сожалению, пока так, надо это исправлять. Как исправлять? Той игрой, которую сегодня показали.

− Была мысль выпустить пятого игрока в овертайме на большинство?

− Здесь такая грань: мы знали, что соперник здорово обороняется. Тот же Семенов. Все было возможно, думали об этом, но полагали, что справимся «4 на 3», – сказал главный тренер «Амура».

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