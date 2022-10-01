Бабенко о составе «Ак Барса» на матч с «Амуром»: «Будут небольшие изменения. Несколько ребят вынуждены пропустить игру»

Тренер поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 1 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Какие ошибки были разобраны после прошлой игры на выезде?

– В первую очередь не удалось забросить в тех моментах, которые у нас были. Были острые моменты у чужих ворот и наших. Они смогли реализовать, а мы нет.

В середине второго периода немного добавили в наглости, в отборе шайбы. В связи с чем начали появляться моменты. Вторую половину игры провели гораздо лучше, чем первую. Не было большинства, видимо надо усерднее работать в зоне атаки, для того чтобы оно появилось.

– Чем может удивить «Амур» в Казани?

– Любая команда может удивить, вне зависимости от турнирной таблицы. Не очень результативным у нас выдался прошлый матч, хотелось бы, чтобы дома мы смогли реализовать свои моменты.

– Стоит ли ждать серьезных изменений по составу?

– Несколько ребят вынуждены пропустить игру, поэтому будут небольшие изменения, – сказал .