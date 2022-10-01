Дмитрий Кагарлицкий: «С «Амуром» всегда сложно играть. Готовимся серьезно, нам нужны очки и надо побеждать»

Дмитрий Кагарлицкий высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 1 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Какие основные выводы были сделаны после выездного матча с «Автомобилистом»?

– Хорошая была игра, комбинационная со стороны соперника. У нас немного не получилось реализовать свои моменты, проспали первый период.

Не считаю, что мы играли хуже, но на табло другой счет. Сделали выводы, поговорили, тренерский штаб все объяснил. Надеюсь, сегодня зрители увидят другой хоккей. Мы хотим побеждать, особенно при своих болельщиках.

– «Амур» пока находится в нижней части турнирной таблицы. Добавит ли это сопернику еще больше мотивации?

– Честно, не смотрю на турнирную таблицу. Видел пару матчей, они хорошо играют, у них хороший тренер, который прививает атакующий хоккей.

– Стоит ли ожидать сегодня атакующего хоккея?

– Не знаю, что там по количеству голов, с «Амуром» всегда сложно играть. Там много молодых ребят, они бегают, бьются. Такие игры никогда не бывают простыми. Готовимся серьезно, нам нужны очки и надо побеждать, – сказал нападающий .