Крылов об открытии «G-Drive Арены»: «Исторический момент для омского хоккея. Мы построили одну из лучших арен в России»

Александр Крылов считает, что «G-Drive Арена» станет культурным центром Омска.

Сегодня, 1 октября, омский «Авангард» проводит первый матч на новой арене.

«Сегодня исторический момент для омского хоккея. Нам удалось сделать, казалось бы, невозможное: мы построили одну из лучших арен в России. Мы сделали это всего за два года и, как обещали, вернули «ястребов» домой.

«G-Drive Арена» станет не только символом хоккейных побед, но и культурным центром города, где каждый омич найдет для себя свой интерес.

Уверен, сегодня мы все вместе начинаем новую главу в истории «Авангарда» и всего города!» – сказал председатель совета директоров «Авангарда».