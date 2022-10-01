Губернатор Омской области об арене «Авангарда»: «Спасибо Путину, который принял решение о выделении федеральных средств на строительство»

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Александр Бурков на открытии арены «Авангарда» поблагодарил Владимира Путина.

«Поздравляю с долгожданным событием – открытием нашей новой арены.

Хочу в первую очередь сказать слова благодарности президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который принял решение о выделении федеральных средств на строительство этой арены.

Огромное спасибо Александру Валерьевичу Дюкову и компании «Газпром нефть», которая также выделила свои собственные средства на строительство, но самое главное – в кратчайшие сроки спроектировала и построила этот прекрасный многофункциональный спортивный объект мирового уровня.

И, конечно же, спасибо всем омичам, которые терпеливо ждали и верили в возвращение своей любимой команды «Авангард».

Я желаю всем хоккеистам и болельщикам драйва на новой «G-Drive Арене». «Авангард», вперед за Кубком Гагарина!» – сказал губернатор Омской области.

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