Губернатор Омской области об арене «Авангарда»: «Спасибо Путину, который принял решение о выделении федеральных средств на строительство»

Александр Бурков на открытии арены поблагодарил .

«Поздравляю с долгожданным событием – открытием нашей новой арены.

Хочу в первую очередь сказать слова благодарности президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который принял решение о выделении федеральных средств на строительство этой арены.

Огромное спасибо Александру Валерьевичу Дюкову и компании «Газпром нефть», которая также выделила свои собственные средства на строительство, но самое главное – в кратчайшие сроки спроектировала и построила этот прекрасный многофункциональный спортивный объект мирового уровня.

И, конечно же, спасибо всем омичам, которые терпеливо ждали и верили в возвращение своей любимой команды «Авангард».

Я желаю всем хоккеистам и болельщикам драйва на новой . «Авангард», вперед за Кубком Гагарина!» – сказал губернатор Омской области.