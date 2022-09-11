Кожевников о словах Радила: «Боится ехать в КХЛ, значит, трус. Гашеку шайба в голову попала, он болеет»

назвал экс-форварда «Спартака» трусом.

Хоккеист «Пардубице» ранее заявил, что побоялся бы ехать в Россию в нынешней ситуации.

– Как вы относитесь к вызываниям Радила?

– Ну боится человек. У каждого своя психология, игроки сами решают. У Радила такое мнение.

– Высказывания Доминка Гашека тоже как-то действуют на чешских игроков?

– Высказывания Гашека – отдельная тема. Вратарю шайба в голову попала, он болеет.

– Но некоторые чешские игроки все равно приехали, несмотря ни на что.

– Приехали – молодцы. Значит, они не боятся. Радил боится ехать, значит, трус – что еще можно сказать? – сказал двукратный олимпийский чемпион.