Кожевников о словах Радила: «Боится ехать в КХЛ, значит, трус. Гашеку шайба в голову попала, он болеет»

Александр Кожевников назвал экс-форварда «Спартака» Лукаша Радила трусом.
Хоккеист «Пардубице» ранее заявил, что побоялся бы ехать в Россию в нынешней ситуации.
– Как вы относитесь к вызываниям Радила?
– Ну боится человек. У каждого своя психология, игроки сами решают. У Радила такое мнение.
– Высказывания Доминка Гашека тоже как-то действуют на чешских игроков?
– Высказывания Гашека – отдельная тема. Вратарю шайба в голову попала, он болеет.
– Но некоторые чешские игроки все равно приехали, несмотря ни на что.
– Приехали – молодцы. Значит, они не боятся. Радил боится ехать, значит, трус – что еще можно сказать? – сказал двукратный олимпийский чемпион.