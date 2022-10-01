Чехович об уходе из «Сан-Хосе»: «Говорили много красивых слов. «Приезжай, проведешь пару матчей в АХЛ, и поднимем тебя в НХЛ»

Иван Чехович высказался о своем уходе из системы «Сан-Хосе».
– Расставание с «Сан-Хосе» получилось довольно грустным. В чем причина?
– Свой первый сезон в «Торпедо» я провел в аренде, по окончании ее вернулся в США. У меня были особые ожидания, представители «Сан-Хосе» говорили много красивых слов. «Давай, приезжай к нам, проведешь пару матчей в АХЛ, и мы поднимем тебя в НХЛ».
В результате матчей в АХЛ накопилось под двадцатку. Если сравнивать Американскую хоккейную лигу с КХЛ, то в нашей играть намного интереснее. Понимал, что руководство не видит меня в первой команде. Наверное, у них такой менталитет: говорить только хорошее.
– Обсуждали эту ситуацию с Николаем Кныжовым и Александром Барабановым, которые тогда были вместе с вами в клубе?
– Нет, общался со своей семьей. Приняли решение не ехать в АХЛ еще на один год. Тем более у «Торпедо» на бумаге подбиралась топовая команда. Правда, результат оказался не очень, – сказал форвард «Локомотива».