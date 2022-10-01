Чехович о жизни в Калифорнии: «Дорого, там налоги большие. Денег почти не было, не мог в кафе в лишний раз сходить»

рассказал о дороговизне жизни в Калифорнии.

– Жизнь в Калифорнии – какая она?

– Первое, что приходит в голову, – дорого. Там большие налоги. Я не мог себе позволить в кафе в лишний раз сходить, приходилось готовить еду дома. Жил в одной квартире с , аренду делили пополам, но денег все равно почти не оставалось.

Ежемесячная аренда жилья в сумме стоила порядка трех тысяч долларов. Но там крутая погода, океан близко. Узнавали ли меня местные? Нет. Гуляли с тем же Колей Кныжовым, который провел за «Шаркс» целый сезон в , но все равно не узнавали. – У вас до этого был и канадский период жизни.

– Три года прожил в Бэ-Комо – очень маленький город с населением порядка 20 тысяч человек. По факту делать там было нечего, из кафе только McDonald’s. День сурка: приходишь на тренировку, готовишься, возвращаешься домой и все.

При этом арена от дома находилась достаточно далеко, а так как машину не выдавали, то приходилось ждать кого-нибудь из команды, кто мог подвезти. Но у меня от того периода остались очень хорошие и приятные воспоминания, – сказал форвард .