Иван Чехович: «В НХЛ во мне пока никто не заинтересован. Ехать туда и опять попасть на двусторонний контракт не хочу»

высказался касательно возможного возвращения в НХЛ.

– При переходе в «Локо» вы обмолвились желанием выйти на новый уровень. А когда говорят о стремлении к лучшему, то мы естественным образом думаем об НХЛ. Что насчет планов вернуться туда?

– У меня контракт с «Локомотивом» рассчитан на ближайшие три года. На этот период даже не задумываюсь об НХЛ.

Естественно, было бы глупо, если бы я сказал, что не хочу туда. Каждый хочет туда попасть, чего-нибудь добиться. Но, повторюсь, у меня контракт с «Локо», не рассматриваю иные варианты. Мне будет полезно ближайшие три года провести здесь.

– В межсезонье никто из менеджеров НХЛ не выходил на связь?

– Мой агент спрашивал у меня, какие варианты будем рассматривать. Я сказал, что хочу поиграть в России. В НХЛ, откровенно говоря, во мне пока никто не заинтересован. Ехать туда и опять попасть на двусторонний контракт, чтобы играть в , не хочу, – сказал форвард «Локомотива».