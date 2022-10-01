Андрей Коваленко о Кубке Первого канала: «Очень рад, что в условиях железного занавеса стране все-таки удастся провести турнир»

Теги Сборная России по хоккею Андрей Коваленко Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала сборная России U25 Хоккей

Андрей Коваленко поддерживает участие сборной России U25 в Кубке Первого канала. 

Ожидается, что команда сыграет на турнире вместе с первой сборной России, а также командами Беларуси и Казахстана. 

– Очень рад, что в условиях железного занавеса стране все-таки удастся провести наш традиционный декабрьский турнир.

Своевременной является идея запуска на Кубок Первого канала двух сборных России – помимо национальной это команда U25. Нам нужно по максимуму использовать наших хоккеистов в международных соревнованиях – для их роста. Особенно в нынешних условиях.

– В прессе эта идея тоже нашла поддержку, но была и критика.

– В свое время я прошел через олимпийскую сборную, которая формировалась из хоккеистов 18-23 лет. Помню, как мы вместе с Вячеславом Буцаевым, другими молодыми хоккеистами отправлялись в Северную столицу на турнир газеты «Ленинградская правда».

Участие в таких международных соревнованиях гарантировало бесценный опыт и помогало молодежи сделать большой шаг в главную сборную страны.

Сегодня эти задачи призвана решать сборная U25. На мой взгляд, отличная идея, – сказал олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные