Андрей Коваленко о Кубке Первого канала: «Очень рад, что в условиях железного занавеса стране все-таки удастся провести турнир»

поддерживает участие сборной России U25 в Кубке Первого канала.

Ожидается, что команда сыграет на турнире вместе с первой сборной России, а также командами Беларуси и Казахстана.

– Очень рад, что в условиях железного занавеса стране все-таки удастся провести наш традиционный декабрьский турнир.

Своевременной является идея запуска на двух сборных России – помимо национальной это команда U25. Нам нужно по максимуму использовать наших хоккеистов в международных соревнованиях – для их роста. Особенно в нынешних условиях.

– В прессе эта идея тоже нашла поддержку, но была и критика.

– В свое время я прошел через олимпийскую сборную, которая формировалась из хоккеистов 18-23 лет. Помню, как мы вместе с Вячеславом Буцаевым, другими молодыми хоккеистами отправлялись в Северную столицу на турнир газеты «Ленинградская правда».

Участие в таких международных соревнованиях гарантировало бесценный опыт и помогало молодежи сделать большой шаг в главную сборную страны.

Сегодня эти задачи призвана решать сборная U25. На мой взгляд, отличная идея, – сказал олимпийский чемпион.