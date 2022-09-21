Ротенберг сообщил, что команды России, России до 25 лет, Казахстана и Беларуси подтвердили участие на турнире в декабре

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Роман Ротенберг назвал национальные сборные, подтвердившие свое участие на Кубке Первого канала.

– Уже известно, кто примет участие в декабрьском хоккейном турнире?

– Да, это будут четыре сборные, которые подтвердили участие: Беларусь, Казахстан, сборные России и России до 25 лет.

– Кто будет тренировать сборную России U25?

– Еще не объявляли, но это будет тренерский штаб СКА.

– А где пройдет этот турнир?

– Здесь, в Москве – на арене в Парке легенд, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.

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