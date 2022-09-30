Курбатов о Кубке Первого канала: «Есть опасение, что на Казахстан будет давление. На этот случай есть план Б»

Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с участием сборной Казахстана в Кубке Первого канала.
Турнир в Москве пройдет с 12 по 18 декабря, на нем сыграют команды России, России U25, Беларуси и Казахстана.
«Все участники турнира в декабре подтвердили свое участие.
Есть опасения, что на сборную Казахстана будет оказываться давление, потому что они продолжают участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.
На этот случай у нас есть план Б, но сейчас не буду о нем говорить», – сказал исполнительный директор ФХР.