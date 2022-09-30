Курбатов о Кубке Первого канала: «Есть опасение, что на Казахстан будет давление. На этот случай есть план Б»

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Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с участием сборной Казахстана в Кубке Первого канала.

Турнир в Москве пройдет с 12 по 18 декабря, на нем сыграют команды России, России U25, Беларуси и Казахстана.

«Все участники турнира в декабре подтвердили свое участие.

Есть опасения, что на сборную Казахстана будет оказываться давление, потому что они продолжают участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.

На этот случай у нас есть план Б, но сейчас не буду о нем говорить», – сказал исполнительный директор ФХР. 

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