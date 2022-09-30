Директор ФХР о хоккее «3 на 3»: «Оригинальных просмотров более 85 млн. Большой охват, превышает даже классический хоккей»

ФХР сообщила о высоких рейтингах хоккея в формате «3 на 3».

«Выставочные большие турниры, которые мы провели в мае, там оригинальных просмотров более 85 миллионов в сети. Это большой охват, превышает даже то, что было с классическим хоккеем».

Сейчас в регионах и Москве идут лиги «3 на 3», динамичные матчи, короткие периоды, в течение дня могут сыграть целый турнир.

Что касается организации всероссийского турнира, то это планируется сделать по группам – денег на переезды у людей нет.

Финальную часть мы берем на себя, возможно, мы это сделаем в Сочи по аналогии с «Ночной лигой» или «Золотой шайбой». И это будет новое соревнование, на голом месте создаем новый продукт», – исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

ФХР объявила о запуске всероссийской лиги «3 на 3»: «Планируем охватить всю страну, это позволит привлечь к хоккею новую аудиторию»