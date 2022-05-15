«Торонто» проиграл 10 подряд матчей плей-офф, в которых мог закрыть серии. Разница шайб – 21:40

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«Торонто» проиграл 10 матчей подряд, в которых мог завершить серию плей-офф победой.

«Лифс» проиграли «Тампе» в первом раунде Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче). 

Начиная с 2013 года, «Торонто» проиграл уже 10 матчей подряд, в которых мог закрыть серии. 

Список поражений включает 7-е матчи первого раунда против «Бостона» в 2013 и 2018 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Бостона» в 2019 году, 5-й матч квалификации против «Коламбуса» в 2020 году, 5-й, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Монреаля» в 2021 году, а теперь еще 6-й и 7-й матчи против «Тампы» в этом году. 

Добавим, что в этих играх общая разница шайб составила 21:40 не в пользу «Торонто».

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