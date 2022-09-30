О′Делл о голах «Амуру»: «Последний раз 4 шайбы забрасывал еще в юниорском хоккее. Ощущение, что удачная клюшка была»

Форвард «Динамо» Эрик О′Делл поделился эмоциями от 4 голов в ворота (5:0).

– Такое ощущение, что сегодня у меня была удачная клюшка. На самом деле у команды все сегодня получалось, все все делали правильно, это и было рецептом победы.

Последний раз четыре шайбы забрасывал в одном матче еще в юниорском хоккее, когда еще играл за . На взрослом уровне у меня было только несколько матчей, когда делал хет-трики.

– Вы начали реализовывать большинство в каждом матче, когда в команде появился Менелл.

– Надеюсь, мы продолжим забивать и дальше, потому что очень много работаем над этим компонентом. Если говорить о Бреннане, то он очень умный игрок, который здорово двигает шайбу и отлично бросает. Он нам помог, – сказал канадец.

МИД Канады рекомендовал игрокам уехать из КХЛ – легионер «Динамо» ответил на это покером!