О′Делл о голах «Амуру»: «Последний раз 4 шайбы забрасывал еще в юниорском хоккее. Ощущение, что удачная клюшка была»

Теги Амур КХЛ Садбери Вулвс Эрик О′Делл Динамо Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Форвард «Динамо» Эрик О′Делл поделился эмоциями от 4 голов в ворота «Амура» (5:0).

– Такое ощущение, что сегодня у меня была удачная клюшка. На самом деле у команды все сегодня получалось, все все делали правильно, это и было рецептом победы.

Последний раз четыре шайбы забрасывал в одном матче еще в юниорском хоккее, когда еще играл за «Садбери Вулвс». На взрослом уровне у меня было только несколько матчей, когда делал хет-трики.

– Вы начали реализовывать большинство в каждом матче, когда в команде появился Менелл.

– Надеюсь, мы продолжим забивать и дальше, потому что очень много работаем над этим компонентом. Если говорить о Бреннане, то он очень умный игрок, который здорово двигает шайбу и отлично бросает. Он нам помог, – сказал канадец.

МИД Канады рекомендовал игрокам уехать из КХЛ – легионер «Динамо» ответил на это покером!

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