О′Делл – 2-й игрок «Динамо» и 4-й канадец в истории КХЛ с покером

Эрик О′Делл стал вторым хоккеистом «Динамо», оформившим покер в матче КХЛ.

32-летний форвард забросил четыре шайбы в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:0). До него за московскую команду так делал лишь Даниил Тарасов – в 2019 году и тоже в матче против клуба из Хабаровска.

Также О′Делл стал четвертым канадцем с покером в КХЛ. Ранее столько забивали Найджел Доус, Франсис Паре и Джордан Уил.

Подробно со статистикой игрока «Динамо» можно ознакомиться здесь.

У О′Делла первый покер в КХЛ – за «Динамо» в матче с «Амуром». В «Сочи» было 2 хет-трика