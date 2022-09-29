Хенкель о 2:5 с «Автомобилистом»: «Ак Барс» провел плохой 1-й период – отсюда результат. При 2:3 не хватило удачи»

Защитник подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:5) в .

– Чего не хватило «Ак Барсу» при счете 2:3, чтобы дожать соперника?

– Удачи, наверное. Во втором периоде добавили, забили два гола. В третьем периоде надо было продолжать создавать помехи вратарю, сохранять шайбу в зоне атаки, но удача отвернулась немного.

Мы играем против хорошей команды, у которой свои задачи. Провели плохой первый период – отсюда такой результат.

– – самая бросающая и забивающая команда. Насколько защитникам сложно настраиваться на нее?

– Ничего особенного, настраиваемся на все команды, хотим побеждать в каждом матче.

Стыковые матчи между командами верхней части турнирной таблицы важны, сделаем выводы и пойдем дальше, – заявил Хенкель.