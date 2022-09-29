Знарок считает, что «Ак Барсу» не хватало сил после «Зеленого дерби»: «У «Автомобилиста» пауза была побольше»

Главный тренер объяснил замену вратаря во 2-м периоде игры КХЛ.

Клуб из Казани сегодня потерпел поражение от (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– За исключением первого периода, мы неплохо играли.

– Не показалось, что «Зеленое дерби» немного отобрало сил у команды?

– Вы правы. Так и есть. У «Автомобилиста» была побольше пауза перед сегодняшней игрой.

– Не слишком ли предсказуемо для соперника сегодня играли? Все-таки единственное большинство было на последних секундах матча…

– Не знаю (смеется). Я тоже удивился, что нам за три секунды до конца дали удаление.

– Не кажется, что «Ак Барс» не реализовал ошибки соперника?

– Если бы мы реализовывали, то тогда бы выиграли.

– Не показалось, что соперник допустил много ошибок?

– Это игра, ошибок бывает много. Одни реализуют их, другие – нет.

– Есть ли вопросы по позиционному построению команды? Как будто в первых двух шайбах в этом были ошибки…

– Такие ошибки есть всегда. Единственное, мы должны помогать друг другу. Кто-то ошибается – другие должны подстраховывать.

– Под конец встречи вас показали в эфире – вы были недовольны. Что за ошибки это были?

– Если я вам буду об этом рассказывать, то часа два здесь будем сидеть.

– Когда заменили вратаря на шестого полевого, то неправильно сыграли на вбрасывании – или индивидуальные ошибки?

– Конечно неправильно сыграли. Нужно было доигрывать момент до конца. Оказывается, собрались меняться.

– Вы поменяли Билялова – это к нему претензии?

– Нет, это не к нему претензии, мы просто его поберегли, – сказал Знарок.