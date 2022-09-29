Знарок считает, что «Ак Барсу» не хватало сил после «Зеленого дерби»: «У «Автомобилиста» пауза была побольше»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок объяснил замену вратаря во 2-м периоде игры КХЛ.
Клуб из Казани сегодня потерпел поражение от «Автомобилиста» (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– За исключением первого периода, мы неплохо играли.
– Не показалось, что «Зеленое дерби» немного отобрало сил у команды?
– Вы правы. Так и есть. У «Автомобилиста» была побольше пауза перед сегодняшней игрой.
– Не слишком ли предсказуемо для соперника сегодня играли? Все-таки единственное большинство было на последних секундах матча…
– Не знаю (смеется). Я тоже удивился, что нам за три секунды до конца дали удаление.
– Не кажется, что «Ак Барс» не реализовал ошибки соперника?
– Если бы мы реализовывали, то тогда бы выиграли.
– Не показалось, что соперник допустил много ошибок?
– Это игра, ошибок бывает много. Одни реализуют их, другие – нет.
– Есть ли вопросы по позиционному построению команды? Как будто в первых двух шайбах в этом были ошибки…
– Такие ошибки есть всегда. Единственное, мы должны помогать друг другу. Кто-то ошибается – другие должны подстраховывать.
– Под конец встречи вас показали в эфире – вы были недовольны. Что за ошибки это были?
– Если я вам буду об этом рассказывать, то часа два здесь будем сидеть.
– Когда заменили вратаря на шестого полевого, то неправильно сыграли на вбрасывании – или индивидуальные ошибки?
– Конечно неправильно сыграли. Нужно было доигрывать момент до конца. Оказывается, собрались меняться.
– Вы поменяли Билялова – это к нему претензии?
– Нет, это не к нему претензии, мы просто его поберегли, – сказал Знарок.