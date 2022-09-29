«Русский генотип дан нам божьей волей. Наша нация сильная и миролюбивая! Не думаю, что это сильно ударит по нам». Быков о призыве США и Канады покинуть Россию

высказался о том, что США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

«Я не думаю, что это сильно ударит по нам! Русский генотип дан нам божьей волей. Россия богата во всех направлениях, у нас много сильных личностей. Это касается и спорта.

Любые преграды, которые приготовила нам судьба, мы пройдем достойно. И мы никогда не остановимся.

Наша нация сильная и миролюбивая! И в этой ситуации наша лига и должны искать пути решения для продолжения развития хоккея в России.

Мы обязаны развивать не только клубы, но и хоккей в целом на разных уровнях. Спорт обязан жить и развиваться», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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