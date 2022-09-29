Никитин о поражении от «Торпедо»: «Не достучался до ребят в перерыве, не было команды во втором периоде, каждый дал себе паузу»

объяснил поражение от со счетом 1:3.

«Я не смог достучаться в первом перерыве до ребят. Говорил, что очень важен второй период с командой, которая любит владеть шайбой. Нельзя ее отдавать. Мы, к сожалению, сделали наоборот и за это поплатились.

Радикальные меры? Нельзя же посадить половину команды, если кто-то не забивает.

Игорь Ларионов сказал, что у них командная победа. Мы должны были за счет командной работы победить. Мы не заслужили, потому что во втором периоде не было команды. Каждый дал себе паузу.

Счет 1:0 вроде, не все так страшно, но импульс ушел. Тяжело было обратно вернуться. Поэтому не везет, голы не засчитывают, а в наши ворота – засчитываются.

Вопрос не в забитых голах, можно и иначе выигрывать матчи. Но даже если у тебя не идет, ты должен сделать определенные командные вещи.

Хоккей – командный вид спорта. У нас пока этого нет, а все остальное накладывается», – сказал главный тренер .