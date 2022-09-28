Никитин о том, как вывести Красковского, Коршкова и Каюмова на их уровень: «Из запоя? Цыгуров говорил: «Выпиваешь? Нет? Вот поэтому и не играешь»

Теги Локомотив Игорь Никитин Геннадий Цыгуров КХЛ Павел Красковский Егор Коршков Матч ТВ Артур Каюмов Хоккей

Игорь Никитин пошутил о выходе хоккеистов «Локомотива» из запоя.

– Прошло 12 туров. Как вы думаете встряхнуть нашу троицу – Павел Красковский, Егор Коршков и Артур Каюмов? За счет чего вывести их на тот хоккей, который они играли раньше?

– Из запоя? Помню, когда мы играли еще, Геннадий Федорович, царство небесное, Цыгуров был у нас.

И парень был. Он, кстати, по-моему, тоже в Ярославле играл.

Он [Цыгуров] говорит: «Выпиваешь?». В ответ: «Нет». И он говорит: «Вот поэтому и не играешь». Надо пробовать все средства, – сказал главный тренер «Локомотива» на пресс-конференция после матча с «Торпедо» (1:3).

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