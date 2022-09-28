Дмитрий Губерниев: «Если Госдеп США говорит, что американцы должны покинуть Россию, думаю, так или иначе они уедут»

высказался о том, что США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

– Как вы думаете, теперь легионеры покинут КХЛ?

– Если есть указание правительств стран, если Госдеп США говорит о том, что американские граждане должны покинуть Россию, то они разве все останутся?

Может, кто-то останется, но в целом, я думаю, так или иначе они покинут страну. Ну уедут – и уедут.

– То есть ориентироваться надо на своих игроков?

– Ориентироваться только на своих неправильно. Легионеры должны играть, и в хоккее, и в футболе. Так же, как наши хоккеисты выступают в США и Канаде и повышают общий уровень. Но то, что нужно активно обращать внимание на нашу молодежь и развивать детско-юношеский спорт, это совершенно верно.

– Получается, подписывать иностранцев большой риск.

– Конечно, это риск с учетом международной обстановки, и руководители клубов должны все взвешивать, – сказал комментатор.

В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев

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