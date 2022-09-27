«Теперь Радулов будет кошмарить Уфу в каждом матче». «Ак Барс» – о «Зеленом дерби» с «Салаватом»

«Ак Барс» заявил, что будет кошмарить «Салават» в каждом матче.

Сегодня команды сыграют в Уфе в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

«Радулов играл за четыре сезона. Он был большой угрозой для всех команд, особенно для .

Но сейчас он находится по другую сторону дерби. И теперь будет кошмарить Уфу в каждом матче», – говорится в сообщении в телеграм-канале казанцев.

36-летний форвард вернулся в КХЛ этим летом, подписав контракт с казанским клубом на 2 года. Предыдущие 6 сезонов он провел в НХЛ, где поиграл за «Монреаль» и «Даллас».

За «Салават» Радулов выступал с 2008 по 2012 годы и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2011 году.