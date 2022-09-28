сообщил, что считает Александра Овечкина легендой.

– Следите ли за россиянами в ?

– Да, я обожаю НХЛ. Думаю, для российских хоккеистов прошлый сезон получился очень и очень хорошим. Смотрю так много игр, как только возможно. Причем не только НХЛ, но и европейские чемпионаты. Я большой фанат!

– Скоро старт сезона в НХЛ. Овечкин продолжит гонку за рекордом Гретцки. Как считаете, ему это удастся?

– Уверен, что да! Овечкин – легенда! Конечно, все будет зависеть от того, в какой форме будет Александр. Вы знаете, что все зависит и от здоровья! Особенно в таком возрасте. Надеюсь, это случится.

Побить рекорд Гретцки будет фантастическим достижением для Овечкина. У него есть все шансы. Ему стоит еще пару лет поиграть. И он точно это сделает!

– Видели ли вы, как Овечкин летом сыграл на большом стадионе в футбол за «Динамо»?

– Не видел эту игру, но я слышал! Овечкин относится к такому типу людей, которые могут все. Но я помню, когда был моложе, многие хоккеисты из национальной сборной тоже достаточно хорошо играли в футбол. Причем они совмещали это!

Но это сейчас невозможно из-за большого количества матчей в сезоне. Однако есть исключения. Наверное, некоторые люди могут быть настолько талантливыми, чтобы пробовать это делать. Овечкин относится к этому типу людей! – сказал экс-президент ИИХФ.