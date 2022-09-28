Воронин о том, может ли «Динамо» принять участие в строительстве академии имени Овечкина: «Да. Он же наш сотрудник, продолжает у нас трудиться»

Теги Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ КХЛ Динамо детский хоккей ТАСС деньги Хоккей

«Динамо» может принять участие в строительстве хоккейной академии имени Александра Овечкина.

Об этом сообщил президент и председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

Он ответил на вопрос о том, может ли клуб принять участие в строительстве.

«Да, может. Овечкин же наш сотрудник, он продолжает у нас трудиться.

Пока больше ничего не могу сказать, нам надо все обсудить, взвесить, чтобы ответить на эти вопросы», – сказал Воронин.

Овечкин – воспитанник «Динамо», он выступал за московскую команду до переезда в Северную Америку. 

В настоящий момент форвард «Вашингтона» является советником руководства «Динамо»

Хоккейную академию имени Овечкина построят в Москве за счет частных инвестиций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные