Воронин о том, может ли «Динамо» принять участие в строительстве академии имени Овечкина: «Да. Он же наш сотрудник, продолжает у нас трудиться»

«Динамо» может принять участие в строительстве хоккейной академии имени .

Об этом сообщил президент и председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

Он ответил на вопрос о том, может ли клуб принять участие в строительстве.

«Да, может. Овечкин же наш сотрудник, он продолжает у нас трудиться.

Пока больше ничего не могу сказать, нам надо все обсудить, взвесить, чтобы ответить на эти вопросы», – сказал Воронин.

Овечкин – воспитанник «Динамо», он выступал за московскую команду до переезда в Северную Америку.

В настоящий момент форвард «Вашингтона» является советником руководства .

Хоккейную академию имени Овечкина построят в Москве за счет частных инвестиций