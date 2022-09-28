Воронин о том, может ли «Динамо» принять участие в строительстве академии имени Овечкина: «Да. Он же наш сотрудник, продолжает у нас трудиться»

«Динамо» может принять участие в строительстве хоккейной академии имени Александра Овечкина.
Об этом сообщил президент и председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.
Он ответил на вопрос о том, может ли клуб принять участие в строительстве.
«Да, может. Овечкин же наш сотрудник, он продолжает у нас трудиться.
Пока больше ничего не могу сказать, нам надо все обсудить, взвесить, чтобы ответить на эти вопросы», – сказал Воронин.
Овечкин – воспитанник «Динамо», он выступал за московскую команду до переезда в Северную Америку.
В настоящий момент форвард «Вашингтона» является советником руководства «Динамо».
Хоккейную академию имени Овечкина построят в Москве за счет частных инвестиций