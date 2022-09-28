Защитник «Салавата» Мерфи дисквалифицирован на один матч за колющий удар клюшкой Галиева

Защитник «Салавата» Райан Мерфи дисквалифицирован на один матч.

Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод игры «Салават Юлаев» – «Ак Барс» (0:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника хозяев Райана Мерфи по п.1.6. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, во втором периоде игры Фонбет Чемпионата КХЛ Мерфи нанес колющий удар форварду казанцев Станиславу Галиеву.

За этот фол хоккеисту «Салавата» был вынесен штраф «5+20».