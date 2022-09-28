Рене Фазель: «Хотелось бы поскорее увидеть сборную России в деле на международной арене. Переживаю за российских спортсменов»

сообщил, что переживает за российских спортсменов.

– Слышали ли вы о том, что в ходят разговоры о возвращении российского хоккея на международную арену?

– Да, конечно, я слышал об этом. Но я не нахожусь внутри процесса. Пока что у меня нет информации о том, на какой стадии находятся эти разговоры.

– Вообще это реально в ближайшие месяцы?

– Это было бы очень здорово! Знаете, мне бы очень хотелось поскорее увидеть сборную России в деле на международной арене.

Решения принимаю не я. Но в скором времени, думаю, мы увидим, какая будет ситуация. Возможно, будут какие-то изменения. Очень переживаю за российских спортсменов и искренне надеюсь, что они смогут вновь участвовать во всех соревнованиях, как и прежде. И все вернется в норму.

– Что должно случиться, чтобы Россия полноправно вернулась в мировую хоккейную семью?

– Знаю, что в последние недели активно велось обсуждение этого вопроса между МОК, НОК различных стран, а также другими организациями. Но я не могу давать никаких комментариев по этому поводу, потому что больше не являюсь президентом ИИХФ. Конечно, я слежу за этим и получаю информацию, но не более, – сказал экс-президент ИИХФ.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров 2022 и 2023 года.