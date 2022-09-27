Член совета ИИХФ об участии России в ЧМ-2023: «Даже если завтра все закончится, в турнире сыграют ранее заявленные команды»

Член совета заявил, что Россия и Беларусь не примут участия в ЧМ-2023.

«Даже если завтра все закончится, в турнире сыграют ранее заявленные команды. Другие [сборные] не имеют никакого отношения к играм. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять.

Низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены, лишних мест нет. Время покажет, когда в мире может возникнуть ситуация, при которой эти две страны смогут быть вовлечены», – приводит слова генерального секретаря ЧМ-2023 Хейкки Хиетанена Iltalehti.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года по решению Международной федерации хоккея.