Вячеслав Фетисов: «Без наших мегазвезд проводить Кубок мира нет смысла. Они играют ключевую роль в НХЛ»

считает, что без российских игроков нет смысла проводить Кубок мира.

– Наши хоккеисты продолжают выступать за клубы . Это не запрещено. Но при этом участвовать нашей сборной по хоккею в Олимпиаде, в чемпионате мира нельзя. Обсуждается и возможный запрет на участие наших хоккеистов в Кубке мира-2024.

– Решение по поводу Кубка мира еще не принято. Давайте не будем бежать впереди паровоза.

Мне кажется, без наших мегазвезд проводить Кубок мира нет смысла. Они сейчас играют ключевую роль в НХЛ, они там основные действующие лица.

Мне интересно, как поведет себя НХЛ в итоге. Смысл Кубка мира, который раньше назывался Кубком Канады, состоит именно в том, чтобы сильнейшие хоккеисты планеты соревновались между собой. А как его проводить без сильнейших? Тогда вообще не надо проводить. Или искать форму участия наших ребят, – сказал двукратный олимпийский чемпион.