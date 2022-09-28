Зухра о конфликте с женой хоккеиста: «Человек просто перепил и ударил не по делу. Меня толкнули, парни заступились, за что я им очень благодарна»

Зухра Уразбахтина рассказала о конфликте с рукоприкладством со стороны жены хоккеиста.
– Что за история с женой хоккеиста и рукоприкладством?
– Меня просили не рассказывать подробно. Но это такая история – во время одного мероприятия (это было единственное мероприятие, которое я посетила) меня просто толкнули. Толкнули, а ребята заступились. За что я им очень благодарна. Ребятам – огромное спасибо. Они поняли, что человек просто перепил. Это я после 2-3 бокалов вина скажу: «О, ребят, я спать пошла».
То есть, там человек перепил и ударил меня не по делу. Парни заступились.
– Это была чья-то жена.
– Да. Уже бывшая. Не из-за меня, если что.
– Зухра чужие семьи не разрушает!
– Это было 2 года назад. Не в этом году. Может, даже и не в «Авангарде» (подмигивает). Просто меня просили не мусолить эту тему.
А так, как я могу их [жен хоккеистов] знать? У нас разные ложи, на общие мероприятия меня не приглашали, – рассказала экс-ведущая клубного ТВ «Авангарда».
Зухра о женах хоккеистов: «Сталкивалась с клеветой и даже рукоприкладством с их стороны. Всех знаю и верю в бумеранг»