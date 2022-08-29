«Авангард» выложил видео о знакомстве игроков с Омском. Сведберг появился в киоске горячих беляшей, Толчинский выбирал девушек рядом с картонной фигурой Зухры

опубликовал проморолик о знакомстве хоккеистов команды с Омском.

Команда вернулась в город после четырех лет в подмосковной Балашихе.

В видео приняли участие , , , , , , а также главный тренер команды .

В ролике Сведберг появился в известном омичам киоске горячих беляшей у Омского Государственного технического университета.

Также клуб сделал несколько отсылок – в частности, к дракам с , на билборде говорится о «клубе смешанных единоборств «Сочинец» имени Андрея Назарова».