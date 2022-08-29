«Авангард» выложил видео о знакомстве игроков с Омском. Сведберг появился в киоске горячих беляшей, Толчинский выбирал девушек рядом с картонной фигурой Зухры

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин видео КХЛ Павел Дедунов Иван Телегин Наиль Якупов Сергей Толчинский Корбан Найт Сочи Виктор Сведберг Хоккей

«Авангард» опубликовал проморолик о знакомстве хоккеистов команды с Омском.

Команда вернулась в город после четырех лет в подмосковной Балашихе.

В видео приняли участие Виктор Сведберг, Корбан Найт, Наиль Якупов, Иван Телегин, Павел Дедунов, Сергей Толчинский, а также главный тренер команды Дмитрий Рябыкин.

В ролике Сведберг появился в известном омичам киоске горячих беляшей у Омского Государственного технического университета.

Также клуб сделал несколько отсылок – в частности, к дракам с «Сочи», на билборде говорится о «клубе смешанных единоборств «Сочинец» имени Андрея Назарова». 

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