«Авангард» выложил видео о знакомстве игроков с Омском. Сведберг появился в киоске горячих беляшей, Толчинский выбирал девушек рядом с картонной фигурой Зухры

«Авангард» опубликовал проморолик о знакомстве хоккеистов команды с Омском.
Команда вернулась в город после четырех лет в подмосковной Балашихе.
В видео приняли участие Виктор Сведберг, Корбан Найт, Наиль Якупов, Иван Телегин, Павел Дедунов, Сергей Толчинский, а также главный тренер команды Дмитрий Рябыкин.
В ролике Сведберг появился в известном омичам киоске горячих беляшей у Омского Государственного технического университета.
Также клуб сделал несколько отсылок – в частности, к дракам с «Сочи», на билборде говорится о «клубе смешанных единоборств «Сочинец» имени Андрея Назарова».