Ларионов-младший о разговорах про блат в «Торпедо»: «Отец говорил: закрывай глаза, ничего не читай, работай. Самый лучший совет»

сказал, что старается не читать комментарии о себе в интернете.

Форвард выступает за , главным тренером клуба является его отец .

В 10 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Ларионова-младшего 7 (3+4) очков.

– У отца часто брали советы на тему, как справляться с давлением, косыми взглядами? Ведь наверняка, когда приходили в команду, говорили, что Ларионова-младшего устроили по блату.

– Об этом с ним не часто говорили. Если что-то спрашивал на эту тему, отец говорил: закрывай глаза, ничего не читай, работай. Голова вниз – и работай. И это самый лучший совет. Я ничего не читаю, не смотрю, просто прихожу на арену, работаю, потом домой. И все.

– Но в игре голова должна быть наверху, чтобы видеть раздавать передачи, бросать – тем более если хочешь повторить Ларионова.

– Но это в игре, да. Я имею в виду после, когда что-то пишут, обсуждают. Я никогда комментарии в интернете не читаю, не обращаю на все это внимания.

– Чему конкретно вас научил в хоккее отец? Можете выделить три главные вещи?

– Ну, наверное, три вещи – это всегда искать партнера, никогда не сдаваться и, самое важное, до конца работать. Потому что ты можешь быть самый хороший игрок, самый плохой игрок, но, если ты работаешь, у тебя всегда будет шанс сделать что-то хорошее на льду, – сказал нападающий нижегородцев.