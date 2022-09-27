Ларионов об Илье Федотове: «Мальчишка хороший, но здесь важно использовать slow cooking process – довести игрока до кондиций не спеша»

сравнил работу с молодыми игроками с процессом приготовления мяса.

Главный тренер высказался на эту тему после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (0:3).

– У вас в рукаве есть козырная карта – , который запомнился своей яркой игрой на Кубке Черного моря в составе молодежной сборной России. Когда планируете разыграть эту карту?

– В плане молодых игроков есть тонкий момент. Ребята, которые набирают обороты в самом начале своей карьеры, понимают, что здесь все будет просто. Мы отправили его в , чтобы у него была игровая практика, потому что на сегодняшний день он проигрывает конкуренцию.

Мальчишка хороший, но здесь важно использовать slow cooking process [«медленное приготовление»] – довести игрока до кондиций не спеша. Если кусок мяса томить 6-8 часов, то оно будет вкусным и сочным, а если положить его в микроволновую печь – его будет не разжевать.

Здесь процесс очень тонкий, Илья для нас – очень важный актив. Сезон длинный, мы не форсируем. Сейчас у нас нет команды в , мы не можем перевести игрока из одной раздевалки в другую, чтобы они были рядом, а мы могли всегда видеть их игру.

Приходится находить варианты, чтобы молодежь играла в «Чайке», а кто постарше и после травм, отправляются в Пензу. Но там клуб не нашей системы, это очень нам мешает, – сказал Ларионов.