Сушко после хет-трика «Авангарду»: «Игра у «Динамо» в неравных составах налаживается, надеюсь»

высказался после победы над «Авангардом» (4:1).

Форвард бело-голубых сделал хет-трик в этом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы еще в прошлом матче разыгрывали лишнего в таком же сочетании. Не ожидали только, что нас выпустят за минуту до конца встречи. А реализовывать большинство особенно приятно, надеюсь, что у нас игра в неравных составах налаживается.

Конечно, мне хочется закрепиться в этой бригаде. Думаю, если буду хорошо играть, то немного усложню задачу тренерам. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы остаться в бригаде», – сказал Сушко.