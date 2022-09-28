Мартемьянов об 1:2 ОТ с «Нефтехимиком»: «Сибирь» играла здорово. Очко не помешает в таблице»

Главный тренер оценил поражение от (1:2 ОТ).

«Начало матча ничего такого не предвещало. Было несколько хороших моментов у нас, но, к сожалению, парням не хватило хладнокровия. Потом пошли ненужные удаления. Некоторые ребята были перегружены, но я доволен, как сыграли в меньшинстве — и самоотверженно, и правильно.

В третьем периоде терять было нечего. Считаю, что играли здорово. Пошли в прессинг, владели инициативой, забили гол, но только один. Был выход один на один, надо было решать вопрос.

Ну, а в овертайме… Бросок, рикошет – попало под банку. Очко не помешает в таблице, будем готовиться дальше», – сказал .