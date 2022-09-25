Мартемьянов о покере Шарова: «Кошмар какой. Солист! На следующую игру не поставлю его. Шутка»

прокомментировал победу в матче против «Витязя» (5:4 ОТ).

«Очень напряженный матч. Хорошую, боевую игру показали обе команды. Интрига была приличная. Хочу пожелать парням из команды «Витязя», получившим травмы, чтобы со здоровьем все обошлось.

Первый период начали неудачно, соперник запер нас в зоне за счет наложения. Но сработало большинство «5 на 4», оно, кстати, сегодня неплохое было. Во втором периоде команда рано уверовала в свою победу, были претензии к нападающим по игре в атаке. Соперник прибавил в движении, в напористости. В обороне мы сыграли… Ляпсус был такой, когда соперник сравнял счет.

Сашу Шарова с хет-триком поздравляю, боролся много и голы хорошие. С покером? Ну, с покером. Кошмар какой. Солист! На следующую игру не поставлю его. Шутка, конечно.

Не давил небольшой спад после удачного старта? Скажу честно, поддавливало. Парни переживали, видна была скованность. Надеюсь, теперь будут более раскованно играть. Нужно уметь делать правильные выводы. Чемпионат очень насыщенный.

Шаров выиграл много борьбы сегодня, чего в предыдущих матчах не очень было видно. Он умеет обыгрывать и забивать – это однозначно. Сегодня у него были трудовые голы, не грязные, а именно трудовые. Последним голом, я, честно говоря, восхищен: приличная пауза, хладнокровно разобрался», – сказал главный тренер «Сибири».

Форвард «Сибири» Шаров сделал покер в игре с «Витязем». Он забил больше 2 голов за матч впервые в карьере