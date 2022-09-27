Александр Кожевников: «Передряга, в которую попал «Авангард», была ожидаемой. 12 матчей на выезде вместе с перелетами – тяжелая вещь»

поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и .

Игра состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Передряга, в которую попал «Авангард», была достаточно ожидаемой. Двенадцать матчей на выезде вместе со всеми перелетами – это тяжелая вещь. Для них это последняя игра на выезде. Но я думаю, что «Динамо» сейчас на ходу. Мне кажется, бело-голубые победят.

Все-таки вратари у «Авангарда» не очень, а динамовцы умеют продавливать. У них много молодежи, полно желания и энергии. Именно за счет этих качеств и должно выиграть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.