Александр Кожевников: «Передряга, в которую попал «Авангард», была ожидаемой. 12 матчей на выезде вместе с перелетами – тяжелая вещь»

Теги Авангард КХЛ Александр Кожевников Динамо Хоккей

Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Авангардом».

Игра состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Передряга, в которую попал «Авангард», была достаточно ожидаемой. Двенадцать матчей на выезде вместе со всеми перелетами – это тяжелая вещь. Для них это последняя игра на выезде. Но я думаю, что «Динамо» сейчас на ходу. Мне кажется, бело-голубые победят.

Все-таки вратари у «Авангарда» не очень, а динамовцы умеют продавливать. У них много молодежи, полно желания и энергии. Именно за счет этих качеств «Динамо» и должно выиграть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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