Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2027 году

Казахстан готов принять чемпионат мира по хоккею в 2027 году.

Соответствующая заявка была подана в международную федерацию хоккея на льду.

Ранее страна не организовывала турниры топ-дивизиона. Соревнования готовы принять столичная «Барыс Арена» (11 400 мест) и «Алматы Арена» (12 500 мест).

Также на проведение чемпионата мира претендуют Германия и Норвегия.

Страна-хозяйка мирового первенства будет определена по итогам ежегодного конгресса ИИХФ в Тампере в мае 2023-го.

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