Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2027 году

Казахстан готов принять чемпионат мира по хоккею в 2027 году.
Соответствующая заявка была подана в международную федерацию хоккея на льду.
Ранее страна не организовывала турниры топ-дивизиона. Соревнования готовы принять столичная «Барыс Арена» (11 400 мест) и «Алматы Арена» (12 500 мест).
Также на проведение чемпионата мира претендуют Германия и Норвегия.
Страна-хозяйка мирового первенства будет определена по итогам ежегодного конгресса ИИХФ в Тампере в мае 2023-го.
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥
Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре
Комментарии