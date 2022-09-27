Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Для нас «Салават» – принципиальный соперник. Не просто так противостояние называется «Зеленое дерби»

Теги Ак Барс Салават Юлаев травмы Юрий Бабенко КХЛ календарь Дмитрий Воронков Хоккей

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Салавата Юлаева».

Игра состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Какие ожидания от матча против «Салавата Юлаева»?

– Не просто так противостояние называется «Зеленое дерби». Для нас Уфа – принципиальный соперник. Я думаю, что будет интересная игра. Надеюсь, матч будет результативным для нас.

– После домашней встречи с «Трактором» сразу через день игра на выезде. Насколько это сложно?

– Все находимся в одинаковых условиях, не самый легкий календарь. Здесь нужно правильно придерживаться рисунка игры, тогда все будет гораздо проще.

– В прошлом матче получил повреждение Дмитрий Воронков. В тройках придется делать вынужденные замены.

– Это хоккей, здесь никуда от этого не уйдешь. Мужской вид спорта, случаются травмы. Но у нас есть скамейка, поэтому нужна ротация. Об этом говорил и главный тренер, чтобы ребята были в игровом тонусе. В голове всегда держим и другие игровые сочетания, – сказал Юрий Бабенко.

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