Тренер высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Какие ожидания от матча против «Салавата Юлаева»?

– Не просто так противостояние называется «Зеленое дерби». Для нас Уфа – принципиальный соперник. Я думаю, что будет интересная игра. Надеюсь, матч будет результативным для нас.

– После домашней встречи с «Трактором» сразу через день игра на выезде. Насколько это сложно?

– Все находимся в одинаковых условиях, не самый легкий календарь. Здесь нужно правильно придерживаться рисунка игры, тогда все будет гораздо проще.

– В прошлом матче получил повреждение . В тройках придется делать вынужденные замены.

– Это хоккей, здесь никуда от этого не уйдешь. Мужской вид спорта, случаются травмы. Но у нас есть скамейка, поэтому нужна ротация. Об этом говорил и главный тренер, чтобы ребята были в игровом тонусе. В голове всегда держим и другие игровые сочетания, – сказал .