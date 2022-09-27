Станислав Бочаров: «Салават» наигрывает большинство, старается гнуть свою линию. Рано или поздно прорвет»

поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Готовимся, «Ак Барс» – хорошая команда с хорошим составом. Будем стараться выходить и играть, как на все матчи чемпионата.

– По матчу с казанцами болельщики судят о силе «Салавата». Будет ли ощущать дополнительную ответственность?

– Всегда приятно и интересно играть с сильным соперником. Думаю, на такие встречи никакой лишней мотивации не может быть. Все понимают, какого уровня будет матч.

– Часто команды сравнивают с точки зрения атаки и часто говорят о большинстве. Как обстоят дела с этими компонентами?

– Наигрываем большинство и стараемся гнуть свою линию. Рано или поздно прорвет, я не сомневаюсь.

– Уже было предсезонное «зеленое Дерби». Какие эмоции и впечатления от того матча остались?

– Тот матч проходил волнами – то чуть лучше, то чуть хуже. Как вы и сказали, это была предсезонка, поэтому на эту игру готовимся на всю, – сказал нападающий .