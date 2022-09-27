Галиев о матче с «Салаватом»: «Дерби есть дерби. «Ак Барс» настраивается, будет весело, думаю»

поделился ожиданиями от матча между и .

Команды сыграют сегодня в Уфе в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Есть ли ощущение особенного настроя на «Зеленое дерби»?

– Конечно, для игроков и для болельщиков это значимое событие. На арене всегда громкая поддержка. Дерби есть дерби. Мы настраиваемся, думаю, будет весело.

– Плотный график выступлений как-то сказывается на физическом состоянии?

– Мы готовы к тому, что в этом сезоне будет больше игр, меньше тренировок. Поэтому особых трудностей нет.

– На старте сезона приходится играть с разными партнерами по звену. Как дается привыкание?

– Это рабочие моменты, бывают и микротравмы. Поэтому готовы ко всему, – сказал форвард казанского клуба.