Галиев о матче с «Салаватом»: «Дерби есть дерби. «Ак Барс» настраивается, будет весело, думаю»

Станислав Галиев поделился ожиданиями от матча между «Ак Барсом» и «Салаватом».
Команды сыграют сегодня в Уфе в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Есть ли ощущение особенного настроя на «Зеленое дерби»?
– Конечно, для игроков и для болельщиков это значимое событие. На арене всегда громкая поддержка. Дерби есть дерби. Мы настраиваемся, думаю, будет весело.
– Плотный график выступлений как-то сказывается на физическом состоянии?
– Мы готовы к тому, что в этом сезоне будет больше игр, меньше тренировок. Поэтому особых трудностей нет.
– На старте сезона приходится играть с разными партнерами по звену. Как дается привыкание?
– Это рабочие моменты, бывают и микротравмы. Поэтому готовы ко всему, – сказал форвард казанского клуба.