Рейдеборн о запрете на вызов игроков КХЛ в сборную Швеции: «Не был удивлен решению федерации. В этом году моя команда – ЦСКА»

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн не удивлен запрету на вызов в сборную Швеции игроков из КХЛ.

Такое решение было принято Федерацией хоккея Швеции на фоне текущей политической ситуации.

«Не был удивлен решению шведской федерации не вызывать в сборную игроков КХЛ. Ожидал его, когда приехал сюда в июле.

В этом году моя команда – ЦСКА, у меня был контракт. Хотел приехать сюда. Наша федерация так решила, что есть, то есть. Мне нечего сказать на этот счёт», – сказал Рейдеборн после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).