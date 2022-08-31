Фетисов о Федерации хоккея Швеции: «Дурдом устроили. Что дает сборная? Шведам намного выгоднее остаться в КХЛ»

прокомментировал решении хоккея Швеции касательно игроков КХЛ.

Шведские хоккеисты, играющие в клубах Континентальной хоккейной лиги, не будут вызываться в сборную страны.

«Мир сошел с ума. Не будут они брать игроков из КХЛ в сборную – их же хоккеисты не заработают здесь денег. Швеция им за сборную не платит, поэтому, пока кто-то будет принимать решение в пользу того, где им интереснее и выгоднее играть, другие принимают решение наказывать этих игроков ни за что.

Дурдом устроили. Что им дает сборная? Если они уйдут из клубов, но в сборную не попадут и контракта здесь уже не будет? Шведам намного выгоднее остаться в » , – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.